Elmas risponde a Sarr, è 1-1 tra Torino e Verona (espulso Ricci). Brutto 0-0 tra Empoli e Cagliari

Finite le gare delle 15 in Serie A. Doppio pareggio, tra Torino e Verona (1-1) e Empoli-Cagliari (0-0).

E’ 1-1 tra Torino e Verona. Primo tempo brutto, poche chance, tutte di marca veronese. Nella ripresa accade praticamente di tutto. Al 62′ rigore per il Torino. Va Che Adams dagli 11 metri, para Montipò. Al 65′ vantaggio del Verona con Sarr. Palla indietro per Milinkovic-Savic, il portiere va a rinviare, colpisce Sarr e la palla va in rete. Vantaggio scaligero. Il Torino reagisce alla grande. Al 67′ palla per Elmas, sinistro perfetto ad incrociare, per il pareggio dei granata. All’88’, Torino in 10 per una espulsione di Ricci. Finisce 1-1, il Torino sale a 40, il Verona a 31.

Brutto 0-0 tra Empoli e Cagliari, con azioni degne di nota solo nella ripresa. Al 68′ grande chance per l’Empoli, Esposito da solo davanti a Caprile si fa bloccare dal numero 1 del Cagliari. Poco o nulla per il resto, due squadre che hanno pensato più a non prenderle che a vincere. Un punto che vede il Cagliari salire a 30, l’Empoli a 24.

Foto: sito Torino