Esclusiva: Elmas al Napoli, il via libera è vicino

21/08/2025 | 15:39:42

Eljif Elmas e il Napoli: una storia dell’11 agosto che adesso si sta avvicinando alla conclusione. Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia che possono rivelarsi decisivi. Lo stesso club tedesco ha memorizzato che sarebbe inutile andare avanti con un braccio di ferro nocivo per tutti. Nell’estate dei tormentoni, adesso il Napoli attende con fiducia il via libera definitivo per riportare Elmas in azzurro.

Foto: Instagram Elmas