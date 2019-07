Staffetta annunciata venerdì 12 luglio, staffetta in porto: Elmas al Napoli, Rog al Cagliari, tutto confermato. Soltanto che l’arrivo previsto per oggi del centrocampista del Fenerbahce slitta di qualche giorno per le ultime formalità burocratiche tra le società. Slittamento che in automatico coinvolge Rog dopo l’accodo totale tra Napoli e Cagliari.

Foto: skor.sozcu.com.tr