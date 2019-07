Tutto in 10 giorni. Il 12 luglio vi avevamo svelato la staffetta in casa Napoli: Rog sorprendentemente a Cagliari e il via libera per il centrocampista Elmas in azzurro, dopo gli accordi totali con il Fenerbahce. Ora la staffetta è pronta, tra gli ultimi passaggi burocratici e le visite.

Foto skor.sozcu.com.tr