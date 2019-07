Elmas-Napoli e Nandez-Rog per il Cagliari: il rimbalzo

Il Cagliari spinge per Nahitan Nandez ma non perde di vista Marko Rog. Il centrocampista del Boca Juniors è finito sul taccuino rossoblù dalla scorsa estate, è tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni, stavolta con la possibilità di chiudere l’operazione dopo la cessione di Barella all’Inter. Per Rog, invece, il Cagliari ha avuto contatti fitti con il Napoli, i rossoblù lo prenderebbero a titolo definitivo. Lo stesso specialista croato ha altre proposte ma – come vi abbiamo riferito – ha aperto alla destinazione sarda. E intanto, di rimbalzo, il Napoli ha perfezionato l’arrivo di Eljif Elmas, classe 1999 del Fenerbahce che da tempo era un nome caldo per il club di De Laurentiis. Un profilo promosso da Carlo Ancelotti, come vi avevamo raccontato due settimane fa, ora il via libera per il trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Foto: skor.sozcu.com.tr