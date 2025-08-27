Esclusiva: Elmas al Napoli in chiusura. Le cifre definitive

27/08/2025 | 11:06:36

Elijf Elmas al Napoli in chiusura. E anche sulla tempistica ci siamo, visto che il club azzurra negli ultimi giorni si è concentrato soltanto sul macedone (un ritorno molto atteso) e su Hojlund. Per Elmas ci sono gli accordi con il Lipsia: 2 milioni per il prestito, 16 diritto di riscatto, si sta lavorando su un bonus legato alla qualificazione Champions ma siamo davvero alle battute finali. Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva dallo scorso 11 agosto, mantenendo la posizione anche quando sono stati attribuiti altri nomi al Napoli. Ora siamo in pieno countdown.

Foto: X Napoli.

