Elmas multiuso e per l’emergenza, ma è il momento di Noa Lang

22/11/2025 | 11:21:19

Il ritorno di Eljif Elmas a Napoli, maturato negli ultimi giorni di mercato, era stato programmato per un motivo semplicissimo: calciatore multiuso, capace di coprire più ruoli, perfetto per qualsiasi tipo di emergenza. Il fatto che conoscesse l’ambiente e che fosse apprezzato dentro lo spogliatoio era un motivo ulteriore per procedere. Esattamente è quanto si sta verificando in questi giorni, il Napoli non pensava di avere così tanti problemi di infermeria, ma stasera contro l’Atalanta l’assaggio di Elmas multiuso potrebbe esserci in corso d’opera, prevedibilmente mezzala al fianco di Lobotka oppure come esterno visto che lo specialista macedone può coprire altri ruoli e lo ha dimostrato. Ma stasera Conte ha intenzione di puntare sul mercato che è costato di più, ci riferiamo a Noa Lang titolare nella speranza che ci sia una chiara inversione di tendenza.

Foto: sito UEFA.

