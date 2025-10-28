Elmas: “Mi sento un jolly del Napoli. Lavorare con Conte è speciale, voglio dare una mano”

28/10/2025 | 21:19:19

Elmas ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli a Lecce: “E’ stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l’Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti. Sono felicissimo, ho trascorso cinque anni bellissimi. Lavorare con Conte è speciale, sto facendo il mio lavoro e cerco di aiutare il Napoli. Faccio parte di un gruppo di campioni, mi sento una sorta di jolly. Ci alleniamo forte, giochiamo ogni tre giorni ma diamo il massimo in allenamento per poi rendere in partita”.

Foto: Instagram Elmas