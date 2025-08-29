Elmas, inizia la seconda vita al Napoli. E prepara altri gol per Conte

29/08/2025 | 10:13:45

Sta per iniziare la seconda vita napoletana di Elmas. Dopo aver siglato 19 gol in 189 presenze sotto l’ombra del Vesuvio, a gennaio 2024 ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l’ha accontentato e ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. Poi un anno dopo il ritorno in Italia su indicazione di Vanoli che lo ha voluto fortemente al Torino. Mezza stagione condita da 13 presenze e 4 reti, in Italia Elmas ha ripreso il vizietto del gol dopo un anno a secco in Germania. Oggi è previsto l’arrivo in Italia dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, un’operazione da circa 2 milioni di prestito più 16 di riscatto.

Foto: Instagram Elmas