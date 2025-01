Eljif Elmas al Torino: operazione in dirittura d’arrivo. Confermata l’indiscrezione di Gianluigi Longari dello scorso 21 gennaio, esattamente una settimana fa. In quelle ore era un nome a sorpresa, mai accostato al club granata. Adesso siamo ai dettagli con il Lipsia, il centrocampista macedone sta per tornare in Serie A dopo l’esperienza con il Napoli.

Foto: twitter Lipsia