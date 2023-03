Elmas: “I condottieri del Napoli sono Spalletti e Di Lorenzo. Il mister ci ha fatto crescere, ha creato un gruppo”

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Il ventitreenne macedone è uno dei protagonisti della squadra allenata da Luciano Spalletti, sei le reti segnate in Serie A dal classe ’99. Di seguito alcune parole del calciatore: “In Macedonia il calcio italiano era il riferimento. Mi piaceva Totti, poi la Roma di Spalletti come giocava. Poi dopo ho iniziato a guardare tutto. Mio padre non guardava calcio, la famiglia non aveva niente, loro pensavano solo a lavorare fino alla sera, non avevano tempo. Ora hanno più tempo perché lavorano i figli, la mia famiglia vive qui con me”.

Napoli: “Kim, è un grande uomo col carattere giusto, è impressionante. Ma lo sono tutti, come Lobotka, Kvaratskhelia, ce ne sono tanti. Anguissa, Di Lorenzo, Mario Rui. Se inizio non finisco più. Quest’anno sono tutti davvero tanta roba. Il nostro condottiero, il nostro Alessandro Magno? Spalletti e poi Di Lorenzo”. Spalletti: “Ha creato un gruppo buono, ci ha fatto giocare più di squadra, come crescere più velocemente. Ci divertiamo, quando fai questo calcio ti diverti tantissimo. Sono tutti grandi calciatori, non solo 11, ma tutti, la palla va a mille all’ora ed anche noi”. Foto: Instagram Elmas