Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Torino, Elfij Elmas, ha così parlato anche della corsa Scudetto: “In verità il Napoli secondo me ce la può fare, l’Inter ha la Champions. Ma per entrambe, anche per l’Atalanta, serve attenzione perché le partite sono tutte difficili in Serie A. Se tifo un po’ di più per il Napoli? Auguro il meglio a tutte e tre…”.

Foto: Instagram Elmas