Elmas: “Ci manca cattiveria in attacco. Spero di avere più spazio, dipende da Conte”

04/11/2025 | 21:51:37

Elmas ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Napoli e Eintracht Francoforte: “Abbiamo fatto una buona partita secondo me, è mancato il gol. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo quando arrivi in questa terza zona. Oggi peccato che non abbiamo fatto gol, però secondo me siamo in giusta strada. Dobbiamo continuare così e spero che giocando cosi arrivano anche i gol. Cosa manca? Più cattiveria perché per andare avanti poi servono vittorie, come serviva quella di stasera. Sto cercando sempre di fare il mio meglio. Mi sento bene, sono in buone condizioni, sono arrivato pronto, sto aspettando il mio momento, spero di avere anche più spazio, però tutto dipende da Conte. lo sono a disposizione per tutte le posizioni, sto cercando di fare il mio massimo”.

Foto: Instagram Elmas