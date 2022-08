Elmas: “Che onore la fascia da capitano. Fiorentina? Spero di tornare a casa con tre punti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine della partita contro la Juve Stabia, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas ha così commentato il 3-0 in amichevole: “E’ un onore essere il capitano del Napoli, ringrazio il mister Spalletti per avermi scelto. Non so davvero cosa dire, è un’emozione. Voglio ringraziare i tifosi, quest’anno saranno sempre con noi e questo stadio deve essere bello come il nome che porta. Tutti i nuovi arrivati daranno una grande mano, sono fortissimi e dei bravi ragazzi. Ci sono tanti giovani che oggi hanno giocato per la prima volta qui, sono il futuro di questa squadra. Ndombele? Lo conoscevamo già tutti, è un grande giocatore e spero faccia bene qui a Napoli. Ha fatto un gran gol ed ha grande qualità”. E sulla sfida con la Fiorentina ha aggiunto: “Abbiamo già iniziato a preparare questa partita, è una grande squadra con tanta qualità. Dobbiamo dare tutto in campo, spero di vincere e di tornare a casa con tre punti“.

Foto: Twitter Napoli