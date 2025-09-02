Elliott si presenta all’Aston Villa: “Attratto dai successi di Emery, darò il massimo per questo club”

02/09/2025 | 19:40:46

Harvey Elliott si è presentato da nuovo giocatore dell’Aston Villa in conferenza stampa: “Prima di tutto, voglio ringraziare tutti per aver reso possibile tutto questo. Giocare per un club importante come l’Aston Villa è il sogno di ogni bambino. Voglio dare il massimo, l’unico modo per farlo è giocare e non c’è posto migliore di questo per farlo, soprattutto con l’allenatore, la sua filosofia, il suo modo di giocare e la sua fiducia nei giocatori più giovani. Emery? I suoi successi personali mi hanno molto attratto. Ho parlato con lui e sono rimasto colpito dal modo in cui si è comportato con me e da quanto mi abbia accolto con accoglienza prima che diventassi un giocatore dell’Aston Villa. Mi ha fatto venire ancora più voglia di giocare. Quando vengo a Villa Park, vedo quanto sono appassionati i tifosi, quanto è ben allenata la squadra, è davvero difficile giocare contro di loro. Avendo l’opportunità di farne parte, non potevo dire di no. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

FOTO: X Aston Villa