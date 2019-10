Elliott: “Non venderemo il Milan nemmeno dopo l’ok al nuovo stadio”

Il fondo Elliott non ha alcuna intenzione di vendere il Milan, neppure dopo l’eventuale via libera per la costruzione del nuovo stadio. “Assolutamente no”, ha risposto la proprietà del club rossonera a una domanda specifica posta, assieme da affariitaliani.it sulla questione San Siro. Inter e Milan hanno precisato inoltre che “l’unica opzione sul tavolo è quella di realizzare un nuovo impianto a San Siro. Su questa idea si sono basate le proposte e le richieste avanzate al Comune di Milano. Non esiste un altro progetto altrove”.