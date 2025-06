Elliott: “Devo riflettere sul mio futuro al Livepool. Non voglio perdere tempo, la carriera è breve”

09/06/2025 | 14:17:51

Il talento del Liverpool Elliott ha parlato della sua esperienza con i Reds, le dichiarazioni sul poco spazio trovato: “È una situazione di cui io e la squadra dobbiamo parlare, perché sto raggiungendo l’età di 22 anni e la prossima stagione ne compirò 23. non voglio davvero perdere anni della mia carriera perché è breve. Non si sa mai cosa succederà. Devo riflettere. Devo capire se sono contento di quello che sto facendo e come posso migliorare come giocatore, perché questa è la cosa più importante. Voglio solo migliorare e offrire la migliore versione di me stesso. Se questo significa andare altrove, allora è una decisione che dovrò prendere e devo solo vedere cosa succede. Non ho voglia di andarmene. Amo il club, amo i tifosi, la squadra, ma la cosa più importante è prendere la decisione migliore per la mia carriera” ha detto in una intervista concessa a Sky Sports.

FOTO: X Liverpool