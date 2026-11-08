Ellertsson: “Siamo un bel gruppo che spinge tanto. Posso migliorare ancora molto lavorando”

08/11/2026 | 18:14:37

Il centrocampista del Genoa, Mikael Ellertsson, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Milan. Queste le sue parole:

“Siamo un bel gruppo che spinge tanto. Anche oggi abbiamo giocato molto bene. A parte gli errori fatti, possiamo andare avanti con questo gruppo siamo ragazzi molto validi. In cosa devo ancora migliorare? Ci sono tante cose in cui devo migliorare. La gestione con la palla, perdo un po’ troppi palloni. Posso migliorare ancora molto con il lavoro”.

Foto: sito Serie A