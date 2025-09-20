Ellertsson: “Avremmo meritato almeno un punto. Rigore? Difficile giudicare”

20/09/2025 | 18:36:15

Mikael Ellertsson, attaccante del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Bologna.

Queste le sue parole: “Ruolo? A sinistra o a destra è indifferente, io provo a fare quello che mi richiede il mister”.

Come giudica la prestazione di squadra? “Abbiamo iniziato bene la partita, soprattutto ad inizio ripresa. Dopo il gol ci siamo abbassati troppo e dobbiamo migliorare su questo. In settimana rivedremo gli errori con il mister. Siamo arrabbiati ma reagiremo di gruppo”.

Com’è il suo stato d’animo dopo il rigore?

“L’ho rivisto solo una volta. Non sono un arbitro ma per me il contatto è troppo leggero per decretare il rigore. Ci sono rimasto male”.

Cosa ha provato dopo il gol?

“Sono molto contento per il gol, adesso voglio continuare così. Ho sorpreso Skorupski? Ho tirato di destro perché mi è venuto naturale, non fa differenza per me destro o sinistro”.

Ora è meglio per voi tornare subito in campo in Coppa Italia per resecare la sconfitta?

“Sì. Il mister ci ha detto dal primo giorno di ritiro che vogliamo andare in finale di Coppa Italia: è questo il nostro obiettivo e faremo di tutto per arrivarci”.

Foto: sito Spezia