Ellertson: “Peccato non aver portato a casa punti. Sono felice per il gol di Ekhator”

05/10/2025 | 21:40:58

L’esterno del Genoa Mikael Ellertson ha parlato in conferenza dopo la sfida contro il Napoli: “Peccato che non abbiamo portato punti a casa, avevamo giocato molto bene nel primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada e fare quello che stiamo facendo. Per il gol di Jeff sono molto contento. Mi trovo bene questo ruolo? In Nazionale l’ho fatto nelle ultime due partite, spero di rifarlo ancora”.

FOTO: Sito Genoa