Elkann: “Spalletti ha portato energia positiva. Progressi dal suo arrivo. Il rinnovo di Yildiz dimostra che puntiamo sui giovani”

24/03/2026 | 11:55:56

Nella lettera di John Elkann agli azionisti di EXOR c’è un riferimento alla Juventus, al rinnovo di Kenan Yildiz e ad altre situazioni come Spalletti.

Queste le sue parole: “All’inizio del 2026, la Juventus ha anche prolungato il contratto del talento emergente Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei giovani più promettenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, proseguendo un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci attenda un futuro brillante. Come disse una volta il leggendario Omar Sivori: “Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, bisogna continuare a crederci, la Juve non molla mai”.

Sulla Juve in generale: “Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando il double nazionale con il titolo di campione di Serie A e la Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus femminile ha vinto anche la Supercoppa italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore a ottobre. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo grinta e determinazione alla vittoria”.

Foto: sito Juventus