Elkann: “Non sono necessari nuovi aumenti di capitale per la Juve. Abbiamo un grande allenatore di esperienza come Allegri”

John Elkann, amministratore delegato del gruppo Exor, ha parlato della situazione della Juventus durante l’annuale Investor adn Analyst Call. Di seguito le sue parole: “Non sono necessari nuovi aumenti di capitale. Ci troviamo in una situazione in cui c’è una chiara direzione davanti, come abbiamo annunciato ieri. Sarà nominato il nuovo consiglio di amministrazione a gennaio e il presidente sarà Gianluca Ferrero, che saprà affrontare le varie questioni. La società “avrà un Direttore Generale molto capace nelle aree in cui la Juventus è presente. Abbiamo un grande allenatore di esperienza come Massimiliano Allegri. La Juve deve puntare sempre in alto.”

Foto: Twitter Juventus