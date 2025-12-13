Elkann: “La storia e i valori della Juventus non sono in vendita, continuiamo a sostenere la squadra”

13/12/2025 | 16:12:24

John Elkann ha parlato al sito ufficiale della Juventus, ribadendo come il club non sia in vendita: “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel corso di un secolo quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nelle vittorie. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande, la famiglia bianconera, milioni di tifosi in Italia e nel mondo che amano la Juve come si amano le perse care. Pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita”.

foto sito juve