Elkan telefona a Gravina per i ripetuti errori arbitrali

15/02/2026 | 17:08:43

Secondo quanto riportato da ANSA, John Elkann, ha esposto le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l’Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali. Il proprietario della Juventus ha anche sollecitato Gravina nel trovare delle soluzioni a garanzia della credibilità del campionato e del calcio italiano.

Foto: sito Juventus