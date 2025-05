ELI JUNIOR KROUPI, DALLA PROMOZIONE DA PROTAGONISTA CON IL LORIENT AL FUTURO AL BOURNEMOUTH

08/05/2025 | 15:00:38

Il Lorient ha conquistato la promozione in Ligue 1 con due giornate di anticipo: 68 punti – per ora – per i ragazzi guidati da Oliver Pantaloni, ex leggenda dell’Ajaccio sia da calciatore che da allenatore visti i risultati ottenuti. Un testa a testa incredibile con il Paris FC che è rimasto indietro solamente tre punti. Un successo arrivato anche grazie ai 20 gol della nuova stellina del calcio francese, Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 cresciuto nel vivaio del club.

Fglio dell’ex attaccante del Lorient Eli Zahi Verges Napoles Kroupi, che ha aiutato il club ad aggiudicarsi la Coupe de France e ha fatto parte anche del Nancy che ha vinto la Coupe de la Ligue nel 2005/2006. Eli Junior è nato alla fine di quella stagione e ha presto sviluppato la stessa passione per il calcio di suo padre, crescendo nella regione francese della Bretagna. Kroupi è entrato nel settore giovanile del Lorient all’età di sei anni, fino a giungere nella squadra B nel 2021/2022 con cui ha segnato 9 goal in 18 partite ripetendo gli stessi numeri nella stagione successiva.

Regis Le Bris, allora tecnico della prima squadra, lo ha fatto esordire a sorpresa nell’ultima giornata del 2022/2023 in Ligue 1 contro lo Strasburgo rendendolo il calciatore debuttante più giovane di sempre del Lorient (16 anni e 345 giorni, superando il record del laziale Matteo Guendouzi). Il tecnico continuò a dare opportunità a Kroupi nel 2023-24, e fu ampiamente ricompensato per la sua fiducia nell’attaccante adolescente. Kroupi ha battuto il record di Andre Ayew come il più giovane marcatore di tutti i tempi del Lorient quando ha trovato la rete nella sconfitta per 5-3 contro il Nantes il 23 settembre 2023, e due settimane dopo ha segnato due volte nel pareggio per 3-3 in trasferta a Lione, diventando il giocatore più giovane a realizzare una doppietta in Ligue 1 dal 1974.

Giocatore versatile che può agire in ogni ruolo dell’attacco. Ad ogni modo risulta più efficace come falso nove o seconda punta, perché ama ricevere la sfera e cercare rapidi scambi coi compagni per scardinare le difese.Nonostante la bassa statura Kroupi è una vera minaccia anche sui palloni alti, senza contare la sua velocità sul breve che lo rende un incubo per gli avversari. E si sprecano già i paragoni. Chi lo ha accostato a Mbappé è stato Tiémoué Bakayoko, vecchia conoscenza di Milan e Napoli, che ha giocato con Kroupi al Lorient.

“Fin da piccolo ho sempre sognato di giocare in Premier League – ha dichiarato Kroupi a ‘Ouest France’ – Al Bournemouth ho trovato un bel club e un progetto che prevede di farmi crescere fisicamente e tatticamente in 2-3 anni”. E, adesso, vedremo se riuscirà a confermarsi oltremanica.

Foto: Instagram Kroupi