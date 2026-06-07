Elezioni presidente Real Madrid: Florentino Perez in netto vantaggio. Alle 23 la proclamazione

07/06/2026 | 18:56:11

È il giorno delle elezioni presidenziali del Real Madrid. I soci del club sono chiamati alle urne a per scegliere il presidente che guiderà la società nei prossimi anni. La sfida vede contrapposti l’attuale numero uno Florentino Perez e lo sfidante Enrique Riquelme. A meno di due ore dalla chiusura delle votazioni, fissata per la serata, continua ad aumentare l’affluenza: secondo i dati ufficiali pubblicati dal club alle ore 17:00. Perez è in vantaggio nelle proiezioni, rispetto ai rivali.

Foto: sito Real Madrid