Elezioni Figc: l’Assocalciatori appoggerà Gravina

L’Associazione Italiana Calciatori ha annunciato con un comunicato l’appoggio al presidente in carica Gabriele Gravina in vista delle prossime elezioni della Figc, che si terranno il 22 febbraio. Questo il testo del comunicato dell’Aic: “L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di salvaguardia del nostro mondo in questo difficile periodo“.

Foto: Twitter Figc