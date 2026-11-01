Elezioni FIGC, il comunicato di Cagliari, Sassuolo e Venezia: “Non abbiamo ancora espresso il nostro sostegno ad alcun candidato”

01/11/2026 | 10:52:29

Cagliari, Sassuolo e Venezia hanno rilasciato una nota congiunta riguardante la selezione del candidato alla presidenza della FIGC.

Questo il comunicato dei club:

“Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC.

I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento.

Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.

Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano.

Foto: sito FIGC