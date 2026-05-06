Elezioni FIGC, Abete e Malagò hanno incontrato i club di A e B. Venerdì tocca alla Serie C

06/05/2026 | 15:35:46

E’ da poco terminato ‘incontro, durato circa un’ora e mezza, tra il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e i club di Lega Serie B, riuniti nella sede della FIGC di via Allegri a Roma. A breve toccherà all’altro potenziale candidato alla successione di Gabriele Gravina, l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha già dalla sua l’appoggio della Serie A e delle associazioni di calciatori e allenatori: in totale, il 48% dei voti (in verità il 47,1% dato che Lotito è l’unica voce contraria nel massimo campionato).

Abete, viceversa, parte teoricamente dal 34% rappresentato dalla Lega che presiede e che lo dovrebbe candidare (la scadenza per il deposito è prevista il 13 maggio, per ora nessuno dei due ha formalizzato la candidatura): nei fatti, però, è molto probabile che Malagò rosicchi almeno il 5-10% dei voti interni alla LND. La Serie B, da questo punto di vista, vale il 6%: da capire se esprimerà una presa di posizione netta, o i presidenti si divideranno.

Venerdì entrambi i candidati vedranno, in videoconferenza, la Lega Pro, che invece rappresenta il 12% dei voti in assemblea elettiva.

Foto: sito FIGC