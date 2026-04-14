Elezione FIGC, mandato esplorativo a Bedin: focus su contenuti da presentare ai candidati

14/04/2026 | 16:25:34

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti. Il Presidente Paolo Bedin ha aperto i lavori con le tematiche di sistema e in particolare con il tema delle elezioni federali, illustrando modalità e tempistiche di avvicinamento all’appuntamento del 22 giugno.

Dopo aver illustrato le tappe che hanno portato alla convocazione dell’Assemblea Elettiva FIGC, oltre alle modalità e tempistiche connesse, il Presidente ha condiviso con i club una riflessione sul processo e sul metodo da seguire, sottolineando l’importanza e la centralità dei contenuti dei programmi, oltre che dei nomi dei candidati. Al termine di un sereno e costruttivo dibattito, l’Assemblea ha avallato il percorso che prevede la necessità di stilare una lista di priorità che qualificano la Serie B nella filiera del sistema, partendo dalle tematiche tecnico/sportive, legate soprattutto alla valorizzazione dei giovani, passando dai necessari provvedimenti sulla sostenibilità economico-finanziaria, per arrivare alla proposta di riforma del sistema e agli interventi da richiedere al mondo politico. Un documento da finalizzare nei prossimi giorni con i club, da cristallizzare in modo associativo e poi condividere con le altre componenti e soprattutto con i candidati alla carica federale, per poterne verificare coerenza e fattibilità all’interno dei rispettivi programmi.

“Sono molto soddisfatto delle modalità con le quali – afferma il Presidente Bedin – oggi abbiamo affrontato in modo costruttivo e coeso il tema federale, condividendo un percorso che si focalizzi sui contenuti e sulle priorità che la categoria richiede. I nomi dei possibili candidati ad oggi evidenziatisi sono di altissimo livello, per credibilità, esperienza e conoscenza del sistema; siamo pronti a dare il nostro contributo di idee, proposte e soluzioni per affrontare le tante tematiche che caratterizzano il nostro sistema calcistico“.

Altro importante obiettivo raggiunto dall’Assemblea il set documentale delle nuove norme in tema di contenimento di costi, che saranno di due livelli, uno federale e uno endoassociativo, e che mirano a introdurre progressivamente meccanismi di controllo del costo del lavoro allargato delle società e un nuovo modello di redistribuzione delle risorse collettive in ottica solidaristica. L’obiettivo dichiarato è quello di supportare una migliore sostenibilità economico-finanziaria dei club, data l’elevata incidenza dei costi del lavoro in continuo aumento, e assicurare un maggior equilibrio competitivo tra gli stessi. Le norme entreranno in vigore in parte dalla prossima stagione sportiva e in parte in quelle successive.

“E’ un risultato storico, frutto di mesi di lavoro delle commissioni e del Consiglio Direttivo – sottolinea Bedin – che permette alla Lega di introdurre misure volte al controllo della spesa e auspicabilmente di inversione della tendenza e del trend economico finanziario per il perseguimento di quella sostenibilità che rappresenta oggi la principale problematica del sistema“.

Foto: sito Lega B