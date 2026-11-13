TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Elche, paura per il portiere Dituro: ladri fanno irruzione in casa poco prima del suo arrivo

13/11/2026 | 20:08:31

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Minuti di terrore per il portiere argentino dell’Elche Matias Dituro. Il classe 1987, nella serata di giovedì, stava rientrando nella sua abitazione insieme ai due figli, di sei e otto anni, quando una chiamata della moglie lo ha avvertito che dei ladri avevano fatto irruzione. Nonostante la distruzione generale e il corposo furto di oggetti, il giocatore e la famiglia stanno bene, come confermato in un messaggio affidato ai propri social: “Voglio condividere con tutti ciò che abbiamo vissuto ieri sera, non solo per sollievo, ma anche per avvisare i nostri vicini. Ieri, intorno alle 20:45, tre persone incappucciate con attrezzi sono entrate violentemente in casa nostra per rubare, mentre una quarta persona è rimasta fuori a sorvegliare e avvertire se qualcuno fosse arrivato. Alle 20:49 sono arrivato a casa con i miei due figli, di 6 e 8 anni, senza sapere che i criminali erano ancora dentro. In quel preciso momento ricevetti una chiamata da mia moglie che mi avvertiva di quello che stava succedendo. Grazie a quell’avvertimento e all’azione rapida di un vicino, che ha sentito i rumori e ha controllato sulle sue telecamere che stavano entrando in casa, non siamo riusciti a entrare. I miei figli scoppiano in lacrime, implorandomi di non scendere dall’auto e di andarmene da lì. Sono stati pochi minuti di vero terrore che non dimenticheremo mai. I ladri sono fuggiti poco dopo, lasciando la nostra casa completamente distrutta e portandosi via parte dei nostri averi. Il materiale può essere recuperato; La tranquillità e la sensazione di sicurezza nella nostra casa non saranno così semplici. Voglio ringraziare il nostro vicino dal profondo del cuore per la sua reazione rapida e tutte le persone che ci stanno mostrando il loro sostegno. Grazie a quella chiamata, oggi possiamo dire che stiamo tutti bene. Confido che le autorità possano identificare i responsabili e che saranno ritenuti responsabili dei danni causati. Grazie a tutti per il vostro supporto. La nostra famiglia sta bene, e questa è, senza dubbio, la cosa più importante”.

Foto: Instagram Dituro