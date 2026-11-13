Elche, paura per il portiere Dituro: ladri fanno irruzione in casa poco prima del suo arrivo

13/11/2026 | 20:08:31

Minuti di terrore per il portiere argentino dell’Elche Matias Dituro. Il classe 1987, nella serata di giovedì, stava rientrando nella sua abitazione insieme ai due figli, di sei e otto anni, quando una chiamata della moglie lo ha avvertito che dei ladri avevano fatto irruzione. Nonostante la distruzione generale e il corposo furto di oggetti, il giocatore e la famiglia stanno bene, come confermato in un messaggio affidato ai propri social: “Voglio condividere con tutti ciò che abbiamo vissuto ieri sera, non solo per sollievo, ma anche per avvisare i nostri vicini. Ieri, intorno alle 20:45, tre persone incappucciate con attrezzi sono entrate violentemente in casa nostra per rubare, mentre una quarta persona è rimasta fuori a sorvegliare e avvertire se qualcuno fosse arrivato. Alle 20:49 sono arrivato a casa con i miei due figli, di 6 e 8 anni, senza sapere che i criminali erano ancora dentro. In quel preciso momento ricevetti una chiamata da mia moglie che mi avvertiva di quello che stava succedendo. Grazie a quell’avvertimento e all’azione rapida di un vicino, che ha sentito i rumori e ha controllato sulle sue telecamere che stavano entrando in casa, non siamo riusciti a entrare. I miei figli scoppiano in lacrime, implorandomi di non scendere dall’auto e di andarmene da lì. Sono stati pochi minuti di vero terrore che non dimenticheremo mai. I ladri sono fuggiti poco dopo, lasciando la nostra casa completamente distrutta e portandosi via parte dei nostri averi. Il materiale può essere recuperato; La tranquillità e la sensazione di sicurezza nella nostra casa non saranno così semplici. Voglio ringraziare il nostro vicino dal profondo del cuore per la sua reazione rapida e tutte le persone che ci stanno mostrando il loro sostegno. Grazie a quella chiamata, oggi possiamo dire che stiamo tutti bene. Confido che le autorità possano identificare i responsabili e che saranno ritenuti responsabili dei danni causati. Grazie a tutti per il vostro supporto. La nostra famiglia sta bene, e questa è, senza dubbio, la cosa più importante”.

Foto: Instagram Dituro