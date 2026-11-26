Elche, Lemar si ferma: lieve lesione al bicipite femorale sinistro. Il comunicato

26/11/2026 | 12:27:45

Brutte notizie per l’Elche, che perde Thomas Lemar per un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lieve lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, accusata durante la partita contro il Levante. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione dell’infortunio, come si legge dal comunicato del club: “Thomas Lemar, giocatore dell’Elche CF, ha accusato un fastidio muscolare durante la partita contro il Levante UD. Gli esami medici hanno confermato una lieve lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero dipenderanno dai suoi progressi. Guarisci presto, Thomas”.

foto: x Elche