Elche: il capitano Josan Fernandez è stato arrestato per presunti maltrattamenti ai danni della compagna

07/10/2026 | 17:45:45

Secondo quanto riportato dal quotidiano Informacion, il capitano dell’Elche, club che milita nella prima divisione spagnola, Josan Fernandez, è stato arrestato per presunte violenze alla compagna in seguito alla denuncia di quest’ultima. La denuncia della compagna, con cui ha due figli, presenterebbe foto di ematomi e lividi, oltre a messaggi umilianti. Il classe 1989 è stato portato nella mattinata di oggi al tribunale di Orihuela, nella comunità Valenciana, specializzato nelle violenze sulle donne. Inoltre, la coppia è in fase di separazione.

Foto: Instagram Josan Fernandez