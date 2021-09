Elche, che accoglienza per Pastore! Il video

Javier Pastore ha da qualche giorno lasciato la Roma per volare in Spagna e sposare l’Elche. Il centrocampista argentino è stato presentato oggi allo stadio Manuel Martinez Valero dinanzi a una folta schiera di tifosi. Indosserà la maglia numero 15, come si può vedere dalle immagini. Di seguito il video dell’evento.

Foto: Twitter Elche