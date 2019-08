El Tanque per la Reggina: tutti i numeri di una macchina da gol

Certi amori non finiscono come quello di German Denis per il nostro paese. L’attaccante classe 1981 è tornato in Italia dopo l’addio nel gennaio 2016. Un colpo di spessore per la Reggina, per un calciatore che nella sua lunga carriera ha sempre dimostrato grande professionalità, lasciando ottimi ricordi ovunque abbia giocato. El Tanque (il carro armato) fa tutta la trafila nel settore giovanile del Tallares, squadra della sua città. L’esordio in maglia biancorossa arriva nella stagione 1997/98 nella Primera B Metropolitana (terza serie argentina). Denis in due anni colleziona 33 presenze e 25 gol. Dopo le parentesi con Quilmes e Los Andes, El Tanque sbarca in Italia nel gennaio del 2002. In diciotto mesi, con la maglia del Cesena gioca complessivamente 29 partite, realizzando 3 gol. Tornato in prestito biennale in Argentina, ritrova continuità sotto rete. L’Arsenal Sarandil lo riscatta nell’estate del 2005, prima di cederlo al Colón. In rossonero timbra undici volte il cartellino. La migliore stagione dal punto di vista realizzativo è con la maglia dell’Indipendiente. In Primèra Division Denis mette a segno 18 gol in 19 apparizioni. Nell’estate 2008 si concretizza il suo passaggio al Napoli. Denis si fa apprezzare per l’innato spirito di sacrificio, unito ad un fiuto eccezionale per il gol (15 centri in 72 presenze). Ad Udine si conferma su livelli alti, prima della definitiva esplosione con la casacca dell’Atalanta. In totale 56 reti in 158 presenze con la maglia dei bergamaschi. Negli ultimi anni, dopo l’addio in Italia, El Tanque si è disimpegnato egregiamente con le maglie di Independiente, Lanus in Argentina e Universitario (Perù) dove ha realizzato 16 gol in 31 presenze. Ora il ritorno nel nostro calcio, per un giocatore che nonostante l’età avanzata darà sicuramente un grosso contributo alla causa amaranto.

Godiamoci le reti de "El Tanque" 🇦🇷 pic.twitter.com/VI3U0oTcKz — Reggina 1914 (@Reggina_1914) August 23, 2019

Foto: ARG Noticias