El Shaarawy: “Un punto che non ci basta. Dovevamo fare di più”

Stephan El Shaarawy ha commentato ai microfoni di Sky il pareggio con il Bodo/Glimt: “La gara è stata affrontata nel finale con la voglia di vincere. Siamo riusciti a recuperare, ma potevamo andare in vantaggio prima noi. Avevamo fame di recuperare e abbiamo un poì perso gli schemi. Per poco non abbiamo vinto, abbiamo avuto tante occasioni. Un punto non ci basta, dobbiamo arrivare primi e ora dobbiamo solo cercare di vincere”.

FOTO: Twitter Roma