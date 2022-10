El Shaarawy: “Totti è l’unico che mi ha messo in soggezione. Pellegrini un predestinato”

Durante l’intervista concessa a Pitch Moments, una serie di interviste curata da 90min.com, l’esterno offensivo della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato della sua (doppia) avventura in giallorosso: “Totti è l’unico che mi ha messo in soggezione, ma conoscendolo è molto umile e alla mano. Un simbolo, la leggenda, quando pensi a Roma pensi a Totti”. Poi ha proseguito parlando di Lorenzo Pellegrini e Daniele De Rossi: “Daniele è un leader, un condottiero, un gladiatore. Lui e Francesco sono due bandiere. Daniele è sempre stato un punto di riferimento, era uno che trascinava la squadra, diceva sempre le cose giuste, sapeva come caricarti. Francesco è un leader più silenzioso, che trascinava con le giocate. Per Lorenzo, è una sorta di predestinato. È tornato dal Sassuolo e gli hanno dato la fascia, non è una pressione facile da reggere dopo Francesco e Daniele. C’erano grandi aspettative, lui se n’è fatto carico, ha trovato equilibrio e costanza di rendimento. Penso si meriti tutto questo”.

Foto: Twitter Roma