El Shaarawy si ripresenta ai tifosi: “Mi serve tempo per essere al top, ma ho già iniziato a prepararmi. Dzeko? L’ho trovato bene”

Stephan El Shaarawy ha parlato in conferenza stampa per presentarsi in questa sua seconda avventura romanista. Il faraone ha parlato di molti argomenti cominciando proprio dalla condizione fisica: “Sono stato fermo dopo la Nazionale, ho fatto il massimo per arrivare a una buona condizione. Mi serve ancora tempo per essere al top, ma ho già stilato un programma con i preparatori che aggiorniamo di giorno in giorno. C’è tanta voglia di ricominciare con la Roma”.

Sul suo possibile ruolo in squadra: “L’attacco non è stato stravolto più di tanto come posizioni. Ero abituato a partire largo a sinistra per poi accentrarmi, gli ho fatto presente che sono comunque a disposizione per tutti i ruoli”.

Sulle sue prime impressioni sul caso Dzeko: “Edin l’ho trovato bene, lo ho visto sereno come tutti i nuovi compagni. C’è un bellissimo clima. Edin è un giocatore di grandissima personalità, troverà da solo la strada per tornare al meglio. Sono dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono lì”.

Infine sull’esperienza cinese: “È stata un’esperienza molto particolare, ma condizionata dalla pandemia. Nonostante questo, sono riuscito a vincere un trofeo da protagonista sul campo: è un ricordo che mi porterò sempre dentro. Dopo la fine del campionato siamo stati fermi tanto, non è stato facile a livello calcistico. Sono tornato dove volevo essere con l’Europeo alle porte, sono felice di essere qui”.

Foto: Twitter Roma