El Shaarawy: “Roma mi ha dato tanto amore, è stata una bellissima storia”

24/05/2026 | 15:18:56

El Shaarawy saluta la Roma nel giorno della sua ultima partita in giallorosso, le parole a DAZN: “Come ho già detto la Roma mi ha dato tantissimo, sia la società, la squadra, ma anche la città in generale. Sono cresciuto molto qui, è una piazza che ti accoglie, che ti dà subito tanto amore e tanto affetto, cosa che ho ritrovato quando sono tornato nel 2021. Sentire tutto questo affetto è stato una grande emozione, quella con la Roma è stata una bellissima storia. Ho ricevuto tantissimo affetto, è una piazza con cui hai un legame, e piano piano questo legame si è rinforzato nel corso degli anni. Io ho sempre cercato di dare tutto per questa maglia, e penso che questo il pubblico l’abbia capito e me l’abbia riconosciuto, e questo mi basta, rimarrà sempre nei miei ricordi. Roma? E’ una partita fondamentale, la più importante della stagione, perché siamo arrivati a giocarci la qualificazione in Champions, che manca da otto anni. Adesso poi dipende tutto da noi, con una vittoria saremmo sicuri della qualificazione. La stiamo preparando con tanto entusiasmo, anche grazie alla vittoria nel derby”.

Foto: Instagram Roma