El Shaarawy: “Non vivevo una sensazione così da tempo, ora godiamoci questa vittoria”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha espresso così tutta la sua emozione ai microfoni di DAZN dopo aver siglato il gol vittoria ai danni del Sassuolo: “E’ veramente tanto tempo che non vivevo una sensazione del genere, emozione fantastica. Questi sono anche i momenti per il quale vale la pena aspettare, farsi trovare pronti e i momenti felici ci sono per tutti. Oggi è anche la millesima panchina di Mourinho, momento speciale anche per lui. Siamo contenti e soddisfatti per questa vittoria, ce la godiamo”.