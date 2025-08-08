El Shaarawy: “Non ho avuto paura di smettere, ma ho incontrato difficoltà. Un onore essere tra i capitani della Roma”

08/08/2025 | 19:15:35

El Shaarawy si è raccontato ai canali ufficiali della Roma: “Se avevo paura di smettere? Questo no, però ero in un momento veramente difficile, perché comunque non avevo mai avuto un infortunio così lungo e quindi impari a rialzarti, che era l’unica via possibile, perché comunque quando hai un infortunio brutto stare lontano dal campo è veramente difficile. Impari comunque il valore anche della resilienza, nel senso di rialzarti e avere l’obbligo di rimetterti in carreggiata e cercare di ritornare ad essere pronto. Poi c’è quello del Monaco nel 2015, che lì stavo bene, non rientravo più nei piani dell’allenatore e della società. Non lo sarei immaginato sicuramente. È un orgoglio, è un onore indossare la fascia di capitano, soprattutto quella della Roma, è un qualcosa di speciale, perché inevitabilmente senti il peso della storia di una città intera che si riconosce in questo, per cui ti senti in dovere di dare tutto, veramente di non risparmiarti. Questo è quello che ho fatto e che farò sempre, con o senza fascia. Chi mi conosce lo sa: sono sempre stato uno che ha dato tutto per la Roma, che quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il massimo, e così continuerà ad essere adesso. Gasperini in questo è stato chiaro: vuole che ci siano all’interno dello spogliatoio più giocatori che guidino il gruppo, che trasmettano lo spirito giusto, un senso di appartenenza. Qui ci sono tanti giocatori che sono qui da tanto tempo, come me, come Lorenzo, Bryan, Mancio”.

Foto: Instagram Roma