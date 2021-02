El Shaarawy: “Non gioco titolare da novembre in Nazionale. Dobbiamo migliorare con le big”

Insieme a Paulo Fonseca, in casa Roma, ha presentato la gara di domani con il Braga l’attaccate Stefan El Shaarawy.

Queste le parole del giocatore della Nazionale: “La condizione sta migliorando, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo. Domani sarà la mia prima da titolare, non gioco da titolare dalla Nazionale, però sto molto meglio fisicamente e domani sarà una partita importante per la squadra e per me, per prendere minuti e maggiore fiducia e per la qualificazione”.

Quanto pensi che manca una figura di Totti nel club?

“È stato un onore e un privilegio giocare con lui, uno dei più forti nella storia del calcio italiano e mondiale, che ha trasmesso gran senso di appartenenza. Continuo ad avere un ottimo rapporto con lui. In questa situazione sono dinamiche societarie in cui non voglio entrare, abbiamo una partita importante domani, cerchiamo di pensare a quello”.

Quanta distanza c’è tra il Milan e la Roma oggi?

“Il Milan sta facendo un’ottima stagione: è una squadra giovane e con personalità importanti come Ibra. A prescindere dalla sconfitta nel derby non stanno affrontando un periodo negativo. Sarebbe un grande errore pensare al Milan ora, domani c’è una gara fondamentale e dobbiamo concentrarci per portare a casa la qualificazione. Dobbiamo migliorare con le grandi. Spero di invertire questa tendenza”.

Foto: Twitter Roma