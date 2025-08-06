El Shaarawy: “L’Aston Villa è più avanti di noi come preparazione, ma non è una scusa. Dobbiamo migliorare”

07/08/2025 | 00:25:55

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato ai media dopo la sconfitta contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Ci rende consapevole del fatto che dobbiamo lavorare ancora di più. Avevano un ritmo superiore, sono più avanti nella preparazione. Questo non ci dove togliere dalla testa il fatto di dover continuare a lavorare. Ovviamente non fa mai piacere perdere, anche se è un amichevole. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare di arrivare nella migliore condizione al campionato.”

A che punto è la Roma? “Siamo in un punto in cui non dobbiamo pensare troppo al risultato”.



Sulla fascia da capitano? “La fascia è un grande orgoglio, un onore. Devo pensare sicuramente a dare tutto, come d’altronde ho sempre fatto, con o senza fascia. È un gran riconoscimento, ne vado fiero. L’obiettivo è fare il meglio per la squadra e lavorare in maniera serena da qui a inizio campionato”.

C’è confusione per i tanti cambi di allenatore?

“No, nessuna confusione. Siamo ripartiti davvero, con un grande mister come Gasperini, con la mentalità di andare avanti e giocare con coraggio, avere tanta intensità per vincere la partita. Continuiamo a lavorare”.



Noti un clima diverso? “C’è un clima sereno, siamo consapevoli che queste partite ci servono a capire come e dove migliorare. Sono partite di precampionato, cerchiamo di analizzare gli errori e migliorare”.

Foto: sito Roma