El Shaarawy in partenza per la Cina: “Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma”

Stephan El Shaarawy saluta la Roma. L’attaccante italiano è stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino in partenza per la Cina, dove lo attende la nuova esperienza allo Shanghai Shenhua. Il classe ’92 ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de Il Tempo: “Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma per questi anni vissuti insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre. Mancini? Non l’ho sentito”.

Foto: Twitter ufficiale Roma