El Shaarawy, il ritorno al Genoa e De Rossi: “Ho avuto un’offerta ricca dall’Arabia, ma avevo bisogno di sentirmi vivo”

19/11/2026 | 10:07:50

Stephan El Shaarawy ha scelto di tornare al Genoa, il club dove è cresciuto e dove ha mosso i primi passi da professionista. Dopo l’addio alla Roma, il Faraone ha deciso di ripartire dal rossoblù, nonostante un’importante proposta arrivata dall’Arabia Saudita. A fare la differenza è stata anche la presenza di Daniele De Rossi, questo ha raccontato a la Gazzetta dello Sport. “L’ho sentito parecchio, le cose si sono un po’ allungate per alcune dinamiche di mercato, ma ho continuato ad allenarmi. Lo tenevo aggiornato su tutto. La presenza di Daniele ha avuto un peso importante. Ho avuto una ricca offerta dall’Arabia, ma avevo bisogno di sentirmi ancora vivo”, ha raccontato El Shaarawy. Il rapporto con De Rossi è rimasto speciale anche dopo il passaggio da compagni di squadra a giocatore e allenatore. “L’ho ritrovato come l’avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l’ho sempre riconosciuto all’interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto”. Il ritorno a Genova rappresenta una scelta di cuore, ma anche una nuova sfida professionale. Dopo le esperienze con Milan, Monaco, Roma e Shanghai, il Faraone è tornato nel luogo dove tutto era iniziato, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra. Tra le curiosità raccontate nell’intervista, anche il ritrovarsi al Genoa con il figlio di Robinho, suo ex compagno al Milan: “Non mi fa sentire giovanissimo, però fa parte del percorso. Passare da una generazione all’altra fa effetto. Ritrovare il figlio di Robinho qui a Genova è stato bello. Junior mi ha mostrato le foto che facevamo io e suo padre”.

Foto: x Genoa