El Shaarawy, il rimpianto di non vederlo in Serie A

Stephan El Shaarawy ha indossato la fascia di capitano della Nazionale. Ha giocato bene, ha segnato e si è mosso come ha sempre fatto. Largo a sinistra per accentrarsi e provare a bucare il portiere avversario. Nel post-partita ha precisato il mancato passaggio alla Roma ed è emerso tutto il suo rimpianto. A dire il vero, però, il rimpianto è più per la Serie A che non lo ha riaccolto. Sarebbe stato sicuramente all’altezza e, parole sue, non avrebbe avuto grosse pretese sull’ingaggio.

Foto: Shanghai Shenua Instagram