El Shaarawy: “Ho un’opzione di rinnovo automatico e ho quasi raggiunto le condizioni”

Tra i tanti temi legati ai rinnovi in casa Roma c’è sicuramente quello legato ad El Shaarawy. L’esterno giallorosso, infatti, vedrà il proprio contratto scadere a giugno 2025. A parlare di ciò è stato il Faraone durante un’intervista a Sportmediaset: “Il mio contratto scade a giugno però c’è un’opzione di rinnovo che è legata a delle condizioni che ho quasi raggiunto. Per cui non ci sarebbe bisogno di nessuna proposta. Per adesso c’è questa opzione di rinnovo automatico, poi vedremo cosa succederà. La stagione in corso? Diciamo che è stato un inizio un pochino complicato, dipeso da diversi fattori. In primis comunque una responsabilità di noi calciatori perché dovevamo fare qualcosa in più. Adesso però, con Ranieri, abbiamo trovato la strada giusta per risalire e ripartire”.

FOTO: Instagram Roma