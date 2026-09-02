El Shaarawy-Genoa: una rincorsa da maggio. Ora i passaggi formali

02/09/2026 | 12:10:06

Stephan El Shaarawy: solo Genoa. Una traccia che vi avevamo svelato a fine maggio e confermato all’inizio di giugno malgrado pochi giorni dopo dall’Italia lo avessero mandato in Arabia, esattamente all’Al Shabab. Con certezza assoluta, ma senza alcun tipo di riscontro perché in Arabia nessuno lo ha visto e magari ci faranno una trasmissione per intuire i motivi. Scherzi a parte, El Shaarawy si è goduto un lungo periodo di risposo all’interno di un felice momento personale, da svincolato si sarebbe potuto accasare in qualsiasi momento. Ci aveva pensato il Venezia, ma senza alcun tipo di riscontro, probabilmente perché il Faraone aveva già deciso di tornare al Genoa. Dopo la positiva esperienza con la Roma, lo aspetta Daniele De Rossi. In arrivo i passaggi formali, ormai anche in Arabia se ne sono fatti una ragione…



Foto: Instagram Roma