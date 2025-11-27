El Shaarawy: “Gasperini ti spinge a dare il massimo. Bello ritrovarlo dopo 17 anni”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, autore del secondo gol contro il Midtjylland, ha parlato a Sky.

Queste le sue parole: “Ho cercato di fare il mio. Sono contento di aver segnato il primo gol stagionale, dopo quello della scorsa partita in Coppa Italia. È un periodo positivo”.

Stai entrando da protagonista, cambi la partita come a Cremona e stasera. L’approccio che vuole Gasperini? “È quello che ha sempre detto. Il mister vuole che tutti i giocatori, chi parte dall’inizio o entra a gara in corso, siano decisivi. Tante partite si decidono nel secondo tempo, chi entra deve dare il suo contributo”.

Gasperini è lo stesso che ti fece esordire in Serie A a 16 anni. Che effetto rivederlo? “Fa un bel effetto. Sono passati 17 anni dalla prima partita in Serie A con il Genoa. È un allenatore che ti spinge e ti tira fuori il meglio”.

Gasperini usa sei attaccanti a partita. Il ruolo di subentrante ti sta stretto o lo senti tuo? “Il mister non distingue tra titolari e riserve. Chi gioca se lo merita, per gli allenamenti. Quando entri, devi fare assist, gol, essere decisivo, sia dall’inizio sia a gara in corso”.

La Roma è più offensiva ora, con più tocchi in area. Lo percepite voi? “Lavoriamo molto in allenamento sui fraseggi tra attaccanti e sulle palle forti in area. Dobbiamo trovarci sempre per lo stop e tiro. È quello che chiede il mister e stiamo migliorando”.

Hai fatto assist e gol. E quel movimento sull’1-2 di prima intenzione? “Dobbiamo ancora parlare del gol. Il bello è quando chiedi l’uno-due di prima intenzione sull’incrocio dei pali. Quel movimento vale quasi come un punto esclamativo più del gol”.

Foto: Instagram Roma