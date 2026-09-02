El Shaarawy: “E’ un po’ come un cerchio che si chiude. Qui ho vissuto le prime gioie”

02/09/2026 | 22:55:36

Stephan El Shaarawy, da poco nuovo attaccante del Genoa, si è presentato alla nuova piazza, dove torna dopo 16 anni.

Le sue parole: “Con il Genoa ho conosciuto le prime gioie da professionista, ho vissuto le prime emozioni e tornare a vestire questa maglia è un po’ come un cerchio che si chiude. Essere di nuovo a casa riempie di orgoglio me e la mia famiglia: il Genoa fa parte del nostro DNA e la voglia di lottare per questi colori e questi tifosi è una spinta che avverto molto forte. Forza Grifone!”.

Foto: X Genoa